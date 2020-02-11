В России могут упразднить возрастной ценз для участников льготных жилищных программ

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева внесла в Госдуму
Теперь, отмечает
Участником программ может быть молодая семья (в том числе с детьми), а также неполная молодая семья, состоящая из одного родителя, являющегося гражданином России и одного и более ребенка. Но при этом возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Депутат считает это несправедливым, так как многие семьи не могут дождаться своей очереди на получение субсидий на покупку жилья. Вернее, их очередь подходит, когда им уже далеко не 35 лет.
С целью восстановления социальной справедливости предлагается принять федеральный закон «О гарантиях прав молодых семей на жилище», согласно которому, лица, ставшие участниками программы, сохраняют право на участие в ней до момента реализации ими права на жилище вне зависимости от их фактического возраста, — поясняет автор инициативы.
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