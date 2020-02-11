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В России могут упразднить возрастной ценз для участников льготных жилищных
иллюстрация: i.ytimg.com

В России могут упразднить возрастной ценз для участников льготных жилищных программ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:10 11.02.2020

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект об исключении возрастного ценза для участников льготных программ по приобретению жилья. По словам парламентария, ранее в России действовала федеральная целевая программа «Жилище», в составе которой была подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

Теперь, отмечает «Российская газета», молодые семьи могут улучшить жилищные условия в рамках целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Участником программ может быть молодая семья (в том числе с детьми), а также неполная молодая семья, состоящая из одного родителя, являющегося гражданином России и одного и более ребенка. Но при этом возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Депутат считает это несправедливым, так как многие семьи не могут дождаться своей очереди на получение субсидий на покупку жилья. Вернее, их очередь подходит, когда им уже далеко не 35 лет.

С целью восстановления социальной справедливости предлагается принять федеральный закон «О гарантиях прав молодых семей на жилище», согласно которому, лица, ставшие участниками программы, сохраняют право на участие в ней до момента реализации ими права на жилище вне зависимости от их фактического возраста, — поясняет автор инициативы.

Источник: «Российская газета»

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В России могут упразднить возрастной ценз для участников льготных жилищных программ

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