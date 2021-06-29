В России могут запретить ВСЕ массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация.

Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение… Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций, — сказала Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, также проводятся без соблюдения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

Это неправильно — подвергать риску здоровье населения. На сегодняшний день это недопустимо, как, собственно, и всегда, когда эпидемиологическая обстановка этого не позволяет, — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил.

Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным, — обратилась она к Мишустину.

Пока проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в 68 субъектах России.

По ограничительным мероприятиям: в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, и за последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов РФ, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В 65 субъектах действует ряд ограничений для лиц старше 65 лет и для лиц, имеющих хронические заболевания. В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены на сокращение количества контактов и снижение уровня инфицирования.