В России мошенники создают сайты городских моргов

На прошлой неделе Санкт-Петербургский суд запретил деятельность двух фишинговых сайтов, незаконно имитировавших городские морги. Сайты собирали персональные данные граждан (ФИО, телефоны, email) через ложные формы заявок, вводя пользователей в заблуждение относительно принадлежности ресурсов, — говорится в сообщении.

По данным силовиков, аналогичные ресурсы могут быть созданы повторно. Главное отличие фишинговых сайтов – создание ложного ощущения срочности для подачи заявки.

Помните: злоумышленники легко подделывают дизайн. Всегда перепроверяйте контакты организации через официальные источники перед вводом любых персональных данных, — заключили полицейские.

В начале августа сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код якобы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток.