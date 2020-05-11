В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет (то есть, до 15 лет, включительно) в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. Обратиться за помощью может каждая российская семья (в которой есть дети от 3 до 16 лет), причем дистанционно, с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

Также нуждающиеся семьи, где доход одного члена семьи ниже прожиточного минимума смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно. При этом они смогут сделать это уже с 1 июня, а не 1 июля, как предусматривалось ранее. Президент обратил внимание, что такие выплаты начисляются с начала 2020 года. Таким образом, подав заявление, уже в июне семья разово получит в среднем 33 тыс. рублей. на одного ребенка.

Как напомнил Путин, ранее были установлены дополнительные выплаты на детей до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Однако в России много семей, у которых этого права нет. Дело в том, что в таких семьях, как объяснил Владимир Путин, малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала — в том числе и на первого ребенка.

В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом, — заявил Глава государства.

Таким образом, выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. Важно, что эти деньги дадут без лишней бюрократии.

Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки и выписки, — объяснил Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, уже внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.