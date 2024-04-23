В России намерены построить 10 тысяч км платных дорог

Программа примерно подготовлена, предусматривается строительство 10 тысяч км платных дорог. Однако это будет возможно, когда ключевая ставка будет хотя бы ниже 10%, — сказал вице-премьер.

Будут просчитаны все возможные механизмы финансирования — и компенсация процентной ставки по кредитам, возможен выпуск специальных инфраструктурных, более дешевых облигаций под гарантии правительства.

Сама по себе идея строить платные дороги очень правильная, подчеркнул Марат Хуснуллин. Когда деньги просто безвозвратно выделяются из бюджета, их перестают считать и перестают экономить. А строительство платных дорог заставляет считать деньги.

Надо работать и над снижением стоимости строительства, отметил Хуснуллин.

Когда можно построить развязку за 2 млрд рублей, а ее начинают разгонять до 4-5 млрд — как ее потом окупать?, — сказал он.

источник: «Российская газета»