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В России намерены построить 10 тысяч км платных дорог
фото: pikist.com

В России намерены построить 10 тысяч км платных дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 23.04.2024

В правительстве, отмечает «Российская газета», готовят программу строительства платных дорог. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Национальном форуме инфраструктурных компаний.

Программа примерно подготовлена, предусматривается строительство 10 тысяч км платных дорог. Однако это будет возможно, когда ключевая ставка будет хотя бы ниже 10%, — сказал вице-премьер.

Будут просчитаны все возможные механизмы финансирования — и компенсация процентной ставки по кредитам, возможен выпуск специальных инфраструктурных, более дешевых облигаций под гарантии правительства.

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Сама по себе идея строить платные дороги очень правильная, подчеркнул Марат Хуснуллин. Когда деньги просто безвозвратно выделяются из бюджета, их перестают считать и перестают экономить. А строительство платных дорог заставляет считать деньги.

Надо работать и над снижением стоимости строительства, отметил Хуснуллин.

Когда можно построить развязку за 2 млрд рублей, а ее начинают разгонять до 4-5 млрд — как ее потом окупать?, — сказал он.

источник: «Российская газета»

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