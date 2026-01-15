В России намерены сформировать систему гарантирования доходности от пенсионных накоплений

Излишне уплаченные пенсионные взносы предлагают исключить из средств Федерального казначейства. Соответствующий законопроект Госдума 14 января приняла в первом чтении.

Документ уточняет состав средств, которые Соцфонд передает на размещение в Федеральное казначейство для инвестирования. Из них предлагается исключить суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, уплаченные сверх установленного тарифа. Это позволит привести бюджетные полномочия казначейства в соответствие с новой системой гарантирования доходности от размещения пенсионных накоплений.

Работа над совершенствованием пенсионной системы требует точных и выверенных решений, особенно когда речь идет об управлении средствами граждан. Внесенные изменения носят технический, но важный характер, обеспечивая строгое соответствие между разными законодательными актами. Исключение излишне уплаченных сумм из пула средств, передаваемых казначейству, позволит четче разделить финансовые потоки и избежать неоднозначного толкования правил. Это создает более ясную и организованную основу для работы с пенсионными накоплениями, — пояснил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат уточнил, что подобная законодательная точность — обязательное условие для надежности всей системы.

Граждане должны быть уверены, что их будущая пенсия формируется по четким и неизменным правилам, где исключены любые финансовые нестыковки. Принятие этого законопроекта — еще один шаг к отлаженному механизму управления пенсионными ресурсами, который защищает долгосрочные интересы наших граждан, — уверен Каплан Панеш.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 11