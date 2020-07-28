В России намерены упростить процедуру банкротства для граждан

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом.

Для гражданина, — как отмечается в сообщении нижней палаты парламента, — эта процедура будет бесплатной. Сопровождение внесудебного порядка банкротства предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям и удостоверить данный факт.

Законопроектом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вводится новый механизм, когда человек, не имеющий возможности полностью выплатить долг в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, сможет обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке.

При этом важно, что услуги арбитражного управляющего, — а это и его гонорар за работу, и все расходы по делу, — будут полностью оплачены из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Для самого должника они будут бесплатными, — говорит парламентарий.

Глава законодательного органа напомнил, что сейчас процедурой личного банкротства должник может воспользоваться только тогда, когда его долг превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, услуги арбитражного управляющего стоят денег — речь идет минимум о 25 тысячах рублей, а то и больше, которых у человека, оказавшегося из‑за жизненных трудностей в долгах, просто нет.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что «законопроект позволит не имеющему источников дохода и достаточного имущества должнику фактически получить «долговые каникулы» — на один год будет приостановлено действие большинства исполнительных документов к нему, прекращено начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем долгам. За этот годичный период арбитражный управляющий может помочь добросовестному должнику выбраться из финансовой ямы без потери остатков имущества и полного поражения в кредитных правах».

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2019 года депутатами нижней палаты парламента, в частности, главой думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года за исключением отдельных положений.

Источник: Нотариальная палата Севастополя