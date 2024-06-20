В России намерены ускорить блокировку «зеркал» пиратских сайтов

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о передаче от Минцифры Роскомнадзору полномочий по блокировке «зеркал» пиратских сайтов, что позволит сократить процедуру до двух дней.

Напомним, изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По действующим нормам, при обнаружении «зеркал» федеральные органы исполнительной власти или правообладатели информации обращаются в Минцифры. После этого министерство в течение суток должно принять мотивированное решение о признании сайта «зеркалом» и направить это решение владельцу сайта и в Роскомнадзор. А регулятор уже в течение суток должен связаться с провайдерами хостинга, операторами связи и операторами поисковых систем, которые также в течение суток должны ограничить доступ к «зеркалу» и прекратить выдачу сведений о нем в поисковых системах.

Теперь мотивированное решение о признании сайта «зеркалом» будет принимать Роскомнадзор. Кроме того, закон запрещает выдачу в поисковой системе сведений о «зеркалах» всем операторам поисковых систем, а не только тем из них, которые публикуют рекламу для пользователей из России.

Оперативное блокирование пиратских сайтов и их зеркал в сети имеет несколько важных аспектов, которые напрямую влияют на различные сферы жизни и экономики, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Во-первых, пиратские сайты наносят значительный ущерб правообладателям. Разработчики, музыканты, писатели, кинематографисты и другие творческие профессионалы вкладывают значительные ресурсы в создание своих произведений. Пиратство уменьшает их доходы, что может привести к сокращению инвестиций в новые проекты и снижению качества продукции. Быстрая блокировка пиратских сайтов помогает защитить интеллектуальную собственность и обеспечить создателям справедливую компенсацию за их труд. Во-вторых, пиратские ресурсы часто служат рассадниками вредоносного ПО и вирусов. Пользователи, которые посещают такие сайты, рискуют загрузить на свои устройства вредоносные программы, которые могут повредить систему, украсть личные данные или использоваться для других противоправных действий. Оперативное блокирование пиратских сайтов снижает этот риск и помогает защитить пользователей от возможных киберугроз, — отметил депутат.

Третьим важным аспектом является поддержка легального бизнеса и экономики в целом. Пиратство подрывает экономическую основу легальных сервисов и платформ, которые предоставляют доступ к контенту на законных основаниях. Это может привести к потере рабочих мест, уменьшению налоговых поступлений и снижению уровня доверия к цифровому рынку. Быстрое блокирование пиратских ресурсов способствует созданию благоприятных условий для развития легального контента и услуг, что в конечном итоге выгодно всем участникам рынка, отметил Немкин.

Наконец, оперативное блокирование пиратских сайтов и их зеркал также имеет образовательное значение. Это посылает обществу важный сигнал о необходимости уважения интеллектуальной собственности и законов. Постепенно это может способствовать формированию более ответственного поведения пользователей в сети, повышению общей культуры потребления цифрового контента и снижению уровня пиратства в долгосрочной перспективе, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина