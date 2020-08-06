В России наследники смогут получать деньги без визита в банк

Нотариусы, сообщает «Российская газета» , вместе с одним из крупных банков тестируют две новые технологии. Первая: наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре, то есть без визита в банк. Вторая: нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках. Как отмечают в одном из крупных банков, ежегодно в его отделения обращаются около 600 тысяч наследников. Они приносят бумажное свидетельство о праве на наследство и получают выплату. Процедура может занимать более часа.

Сейчас в Москве заработал пилотный проект: нотариус оформляет пакет документов и передает в банк в электронном виде. Наследники получают деньги на карту. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы в ограниченном количестве нотариальных контор. Технология отрабатывается для того, чтобы затем распространить ее на всю страну.

1,45 миллиона человек обратились за год к бесплатному сервису нотариата «Поиск наследственных дел». Система позволяет мгновенно выяснить, какой именно нотариус ведет то или иное наследственное дело. А в перспективе на портале госуслуг появится суперсервис «Утрата близкого человека». Когда система заработает, наследник сможет через портал записаться к нотариусу и быстрее решать вопросы, связанные с оформлением наследства.

Еще одна проблема, с которой люди сталкиваются на практике: разыскать счета покойного. Нередко при жизни человек не предупреждает родных, что спрятал деньги в ячейке такого-то банка, открыл металлический счет в серебре или палладии и т.п. Даже списка его обычных счетов нет. Как быть? Искать все это приходится нотариусу. Новая технология заметно упрощает розыск. Недавно нотариат запустил еще один цифровой сервис: при оформлении наследства счета людей, ушедших из жизни, будут разыскиваться в режиме онлайн. Сейчас к системе подключен один из самых крупных российских банков, в перспективе поисковая сеть распространится и на другие банки.

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, сервис универсален и может быть применен для работы с различными кредитными организациями. Более того, он позволяет выяснить наличие у покинувшего этот мир человека обезличенных металлических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и прочих продуктов кредитной организации. «То есть рисков того, что какая-то часть наследственного имущества останется необнаруженной, теперь будет значительно меньше», подчеркивают в ФНП. Ответ из банка может быть получен уже в течение нескольких часов после обращения нотариуса.

Новые цифровые сервисы нотариата делают общие процессы цифровизации не только удобными, но и защищенными, — сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. — Они гарантируют сохранение нотариальной тайны, защиту прав граждан, при этом предоставляют людям новые возможности, экономят их время и средства. И в этой части успешное сотрудничество нотариата и банков, как мы видим на этом примере, является очень важным фактором для стабильности гражданского оборота.

Почему без нотариуса не обойтись

Закон разрешает гражданам в некоторых случаях вступать в наследство, не обращаясь к нотариусу. Например, родственники, жившие с человеком в одной квартире, могут после его смерти переписать жилье на себя. Но в таком случае алчная родня может доставить немало проблем.

Читательница «РГ» рассказала свою грустную правовую историю. Ее отец и мать счастливо прожили в браке 40 лет. Папа умер в марте 2017 года. Мать и дочь не стали подавать заявления о принятии наследства у нотариуса. Они полагали, что в этом нет необходимости, поскольку и квартира, и дача оформлены на мать. Друг с другом у мамы и дочери хорошие отношения, делить ничего не будут.

Но у отца был сын от первого брака. Его считали хорошим человеком, доверяли ему. Материально он не помогал, жил своей жизнью. Ни по-человечески, ни по закону никаких прав претендовать на квадратные метры мачехи и сводной сестры у него не было. Квартиру в свое время получила женщина — жена его отца — от государства. Однако пасынок нанес удар в спину: тайком пришел к нотариусу и вступил в наследство.

Сделал он это четко за три дня до окончания полугодового срока, когда вступление в наследство у нотариуса возможно без согласия остальных наследников, — рассказала читательница «РГ» Ирина С. — Не сказав нам о своих намерениях, хотя мы виделись за два месяца до этого. Летом я как обычно прилетала на дачу, и мама позвала его на дачу, чтоб забрал папин столярный станок и инструменты. Он заехал, но хоть и был на грузовой машине, станок не взял, сказал, что торопится. Захватил только папины рыбацкие сети и напоследок с улыбкой обнял меня и маму. Такой хороший Игореша, которому мы так доверяли…

Суды согласились с тем, что истец не имел никаких прав на квартиру. Но при этом обязали хозяев оплатить ему адвокатов. После этого он подал иск в суд, требуя половину квартиры и половину дачи. Сколько сил и нервов потратили женщины на процесс — отдельная история. В конечном счете по имуществу суды приняли справедливое решение. Квартира остается за женщинами, а на даче выделяется пасынку доля: одна шестая часть.

Собственно, с этим женщины не спорили и еще до начала всех подлостей родственника предлагали ему 200 тысяч рублей в качестве компенсации за часть дачи. Для сравнения: согласно оценке, стоимость его доли, присужденной судом, составляет 120 тысяч рублей.

При этом суды сочли, что женщины злоупотребили своими правами, «поскольку истцу своевременно не были предоставлены сведения в отношении квартиры, которая является личным имуществом С. Ответчики не обратились к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство в течение шести месяцев».

То есть хотя они фактически выиграли процесс, нехорошей стороной посчитали все-таки их. Как следствие: женщинам в несколько раз уменьшили компенсации судебных расходов. А они сами после всех взаиморасчетов оказались должны своему родственнику.

Есть правило: проигравшая сторона компенсирует победителю судебные расходы. Но если иск удовлетворяется частично, то судебные расходы стороны компенсируют друг другу пропорционально. Из-за «недобросовестности» женщин финансовая чаша качнулась в сторону истца.

Сейчас по решениям судов и требованиям другой стороны мы должны заплатить той стороне почти 90 тысяч расходов на представителя. При этом они нам должны заплатить всего 10 тысяч, — рассказала читательница.

По сути женщины попали в ловушку, устроенную родственником. Преимущества оформления у нотариуса: он проверяет состав наследственной массы. Кроме того, помогает определить доли наследников в наследстве. Также нотариус проверяет статус наследников.

Источник: «Российская газета»