В России назвали самый резко подорожавший продукт

По информации РИА Новости , в России наблюдается подорожание котировок пшеницы, спрос на которую продолжает увеличивается. Россияне закупают макаронные изделия впрок, чтобы избежать их нехватку во время очередного локдауна.

Хлебобулочные изделия увеличились в стоимости на 8,67%, макаронные – на 11,77%. Такие показатели были опубликованы Росстатом. Продукция из пшеницы подорожала и в розничном сегменте, так как российские производители вынуждены платить за возросшие издержки на топливо, логистику и электроэнергию.

Можно сказать, что это мировая тенденция. У основных экспортеров — плохой урожай. На Канаду обычно приходится две трети поставок твердых сортов сельхозкультуры. Но там из-за сильной засухи собрали почти вдвое меньше, чем в прошлом году. На столько же — в США, не повезло с погодой. Закрома европейцев тоже пустеют. В октябре Европейская комиссия снизила оценку запасов с 4,3 до 3,7 миллиона тонн твердой пшеницы. Хотя недобор во Франции и Германии частично компенсировал хороший урожай в Румынии. Мировые резервы — на минимуме за шесть лет.

В России к 11 ноября намололи 122,8 миллиона тонн. Сто двадцать семь — в бункерном весе. Год назад было 133,5. Помешали погодные катаклизмы. К агротехническим работам приступили на две-три недели позже, чем планировали. Весь сезон в Поволжье, на Урале и в Центральном Черноземье продолжалась засуха. В Якутии — пожары, на Дальнем Востоке — паводки. На юге страны — обильные осадки, повредившие посевы. В 16 регионах объявляли ЧС. А пшеница нужна всем. USDA оценивает глобальное потребление в 787,2 миллиона тонн в текущем экономическом году.

Резервы пустеют на фоне резкого роста спроса на макароны. Многие закупаются впрок, опасаясь повторения локдаунов. В результате экспортные цены на твердую пшеницу с июня взлетели почти вдвое. Мало того, из-за подорожания на бирже отечественным компаниям выгоднее сейчас продавать зерно за границу.

Чем больше экспорт, тем меньше запасы и, соответственно, стремительнее растут цены. Поэтому Правительство ввело гибкие ставки. Пошлина на пшеницу взимается, если биржевые котировки превышают 200 долларов за тонну. На кукурузу и ячмень — от 185. Минсельхоз определяет ставку раз в неделю. Полученные средства вернут в регионы в виде субсидий производителям. Дальше деньги распределят в зависимости от объема выпускаемой продукции.

Как заявил ранее Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в случае резкого подорожания пшеницы до 400 долларов за тонну формулу расчета пошлины пересмотрят в сторону увеличения. Между тем мягкие сорта нового урожая уже прибавили шесть-восемь процентов. Твердые сорта — до 30%. А дальше… по цепочке увеличивается розничная стоимость продукции из пшеницы.