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В России — Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Осторожно — антибиотики!
источник: pikist.com

В России — Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Осторожно — антибиотики!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 20.11.2023

В России 20 — 26 ноября проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью в честь Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов.

Антибиотики – рецептурный препарат, «назначать» их самим себе при вирусах бессмысленно и опасно для здоровья. Острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами. А антибиотики — антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями. Кроме того, не стоит забывать, что антибиотики, как и все лекарственные препараты, обладают спектром нежелательных побочных реакций. В неопытных руках могут приводить к аллергическим реакциям, даже к анафилактическому шоку, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Антибиотики — рецептурный препарат, назначить его может только врач. Нерациональное назначение и применение антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий и, при возникновении бактериального заболевания, тот антибиотик, который назначался нерационально, может не подействовать.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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