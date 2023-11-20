В России — Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Осторожно — антибиотики!

В России 20 — 26 ноября проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью в честь Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов.

Антибиотики – рецептурный препарат, «назначать» их самим себе при вирусах бессмысленно и опасно для здоровья. Острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами. А антибиотики — антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями. Кроме того, не стоит забывать, что антибиотики, как и все лекарственные препараты, обладают спектром нежелательных побочных реакций. В неопытных руках могут приводить к аллергическим реакциям, даже к анафилактическому шоку, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Антибиотики — рецептурный препарат, назначить его может только врач. Нерациональное назначение и применение антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий и, при возникновении бактериального заболевания, тот антибиотик, который назначался нерационально, может не подействовать.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК