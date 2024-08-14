Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В России — Неделя популяризации активных видов спорта
актуально в республике
В России — Неделя популяризации активных видов спорта

В России — Неделя популяризации активных видов спорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 14.08.2024

С 12 по 18 августа по инициативе Минздрава РФ в России проходит Неделя популяризации активных видов спорта с целью повышения мотивации и приверженности населения к регулярной физической активности.

Низкая физическая активность, наряду с курением, избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови и повышенным артериальным давлением, является независимым, самостоятельным фактором риска развития заболеваний. В частности, увеличивает риск развития: ишемической болезни сердца на 30%, сахарного диабета 2 типа на 27%, рака толстой кишки и рака молочной железы на 21–25%.

Для поддержания здоровья не обязательно заниматься профессиональными видами спорта. Достаточно ежедневно выполнять любые упражнения в течение 30 минут, либо заниматься умеренной ходьбой – порядка 10 тысяч шагов в день. Если же человек решил посещать тренажерный зал, либо заняться какими-либо интенсивными физическими нагрузками, то перед этим рекомендуется посетить врача-терапевта, чтобы сдать простые анализы, которые помогут определить нет ли противопоказаний к занятиям определенными видами спорта. Все эти исследования включены в профилактический медицинский осмотр, — цитирует пресс-служба главного внештатного терапевта Минздрава Республики Крым Ольгу Барило.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.