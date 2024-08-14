В России — Неделя популяризации активных видов спорта

Для поддержания здоровья не обязательно заниматься профессиональными видами спорта. Достаточно ежедневно выполнять любые упражнения в течение 30 минут, либо заниматься умеренной ходьбой – порядка 10 тысяч шагов в день. Если же человек решил посещать тренажерный зал, либо заняться какими-либо интенсивными физическими нагрузками, то перед этим рекомендуется посетить врача-терапевта, чтобы сдать простые анализы, которые помогут определить нет ли противопоказаний к занятиям определенными видами спорта. Все эти исследования включены в профилактический медицинский осмотр, — цитирует пресс-служба главного внештатного терапевта Минздрава Республики Крым Ольгу Барило.