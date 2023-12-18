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В России — Неделя популяризации здорового питания
фото: pikist.com

В России — Неделя популяризации здорового питания

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 18.12.2023

С 18 по 24 декабря в России проходит Неделя популяризации здорового питания.

Поддержание системы здорового рационального питания помогает избежать метаболических нарушений и ассоциированных заболеваний. Принципы здорового питания базируются на качестве продуктов питания, их количестве и времени приема (режимных моментах). Важно акцентировать внимание не на ограничениях, хотя они тоже важны (минимизация фастфуда, снеков, переработанного мяса и сахаросодержащих напитков), а на включении в питание необходимых рацион-формирующих продуктов (рыба 2 р/нед, орехи, овощи и фрукты). Важная проблема — высокое потребление соли в России, в особенности в зимнее время (до 12-13 г/день), в то время как суточная норма составляет 5 г/день. Альтернативный выбор продуктов и приготовление полезных блюд помогает придерживаться здорового питания, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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