В России — Неделя популяризации здорового питания

С 18 по 24 декабря в России проходит Неделя популяризации здорового питания.

Поддержание системы здорового рационального питания помогает избежать метаболических нарушений и ассоциированных заболеваний. Принципы здорового питания базируются на качестве продуктов питания, их количестве и времени приема (режимных моментах). Важно акцентировать внимание не на ограничениях, хотя они тоже важны (минимизация фастфуда, снеков, переработанного мяса и сахаросодержащих напитков), а на включении в питание необходимых рацион-формирующих продуктов (рыба 2 р/нед, орехи, овощи и фрукты). Важная проблема — высокое потребление соли в России, в особенности в зимнее время (до 12-13 г/день), в то время как суточная норма составляет 5 г/день. Альтернативный выбор продуктов и приготовление полезных блюд помогает придерживаться здорового питания, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.