 В России – новое Правительство

Президент России Владимир Путин подписал Указ о составе нового Кабинета министров. Точно известно, что у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Это:
Первый вице-премьер — Андрей Белоусов (был Антон Силуанов),
Руководитель аппарата правительства — Дмитрий Григоренко (был Константин Чуйченко, в новом составе он занял пост главы Минюста),
Виктория Абрамченко,
Алексей Оверчук,
Марат Хуснуллин,
Дмитрий Чернышенко ,
Юрий Борисов (сохранил свой пост),
Татьяна Голикова (сохранила свой пост)
Юрий Трутнев – Вице-премьер — Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (сохранил свой пост).
Министры нового Правительства:
Министр просвещения — Сергей Кравцов (была Ольга Васильева),
Министр экономического развития — Михаил Решетников (был Максим Орешкин),
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков (был Михаил Котюков),
Министр юстиции — Константин Чуйченко (был Александр Коновалов),
Министр спорта — Олег Матыцин (был Павел Колобков),
Министр культуры — Ольга Любимова (был Владимир Мединский),
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко (была Вероника Скворцова),
Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков (был Максим Топилин),
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев (был Константин Носков).
Сохранили свои посты:
Министр транспорта — Евгений Дитрих,
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев,
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов,
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,
Министр иностранных дел — Сергей Лавров,
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,
Министр энергетики — Александр Новак,
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,
Министр обороны — Сергей Шойгу,
Министр финансов — Антон Силуанов,
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев.
Еще один нюанс нового правительства – в нем упразднено Министерство по делам Северного Кавказа (возглавлял Сергей Чеботарев).