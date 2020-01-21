 В России – новое Правительство

Президент России Владимир Путин подписал Указ о составе нового Кабинета министров. Точно известно, что у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Это:

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов (был Антон Силуанов),

Руководитель аппарата правительства — Дмитрий Григоренко (был Константин Чуйченко, в новом составе он занял пост главы Минюста),

Виктория Абрамченко,

Алексей Оверчук,

Марат Хуснуллин,

Дмитрий Чернышенко ,

Юрий Борисов (сохранил свой пост),

Татьяна Голикова (сохранила свой пост)

Юрий Трутнев – Вице-премьер — Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (сохранил свой пост).

Министры нового Правительства:

Министр просвещения — Сергей Кравцов (была Ольга Васильева),

Министр экономического развития — Михаил Решетников (был Максим Орешкин),

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков (был Михаил Котюков),

Министр юстиции — Константин Чуйченко (был Александр Коновалов),

Министр спорта — Олег Матыцин (был Павел Колобков),

Министр культуры — Ольга Любимова (был Владимир Мединский),

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко (была Вероника Скворцова),

Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков (был Максим Топилин),

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев (был Константин Носков).

Сохранили свои посты:

Министр транспорта — Евгений Дитрих,

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев,

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов,

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,

Министр иностранных дел — Сергей Лавров,

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,

Министр энергетики — Александр Новак,

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,

Министр обороны — Сергей Шойгу,

Министр финансов — Антон Силуанов,

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев.

Еще один нюанс нового правительства – в нем упразднено Министерство по делам Северного Кавказа (возглавлял Сергей Чеботарев).