В России новый Премьер-министр. И он скоро представит новое Правительство

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства.

В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 16 января.

Назначению предшествовало одобрение кандидатуры Мишустина Госдумой. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

ТАСС собрало его первые заявления. Так, Михаил Мишустин назвал стабильной ситуацию в российской экономике.

У нас инфляция, я думаю, не выйдет за 4%, это очевидно, — заявил он.

По его словам, первое, что необходимо сделать, «это серьезно заниматься институциональными реформами, реформами управления«.

Мишустин заявил, что «самое важное — снять барьеры для бизнеса» и сократить издержки для него. По его словам, эти вопросы он планирует рассмотреть с первых же дней. Он исключил введение послаблений по НДФЛ, но пообещал адресную помощь для малоимущих россиян.

Кроме того, Мишустин выступил против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики. Премьер не поддержал предложение о прогрессивной шкале налогообложения. Он напомнил, что в России порядка 20 млн. людей с доходами ниже прожиточного минимума.

Среди приоритетов своей работы Мишустин назвал нацпроекты и цифровую экономику. Он также намерен провести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации. А вот отменять Пенсионную реформу новый глава Правительства не намерен.

Михаил Мишустин заявил, что представит новый состав Кабмина в ближайшие дни.