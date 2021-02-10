В России объем выдачи льготной ипотеки превысил 1 триллион рублей

В рамках программы льготной ипотеки под 6,5%, запущенной по инициативе Президента В.В. Путина в апреле 2020 года в качестве меры поддержки граждан и строительной отрасли в пандемию, выдано 371,5 тысячи кредитов на почти 1,1 трлн рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на конференции ИД Коммерсантъ «Итоги рынка недвижимости»:

Больше всего займов по программе ипотеки с господдержкой выдано в Москве – 53 тыс. на 295,4 млрд руб., Санкт-Петербурге – почти 40 тыс. кредитов на 146,7 млрд руб. Замыкает тройку лидеров Подмосковье, где граждане взяли 25 тыс. кредитов на 93,6 млрд руб.

Также в пятерку лидеров входят Краснодарский край (около 22 тыс. на 44,5 млрд руб.) и Свердловская область — 13,7 тыс. на 35,3 млрд руб.

Отрасль успешно преодолела прошлогодние трудности. Сейчас она устойчиво развивается. Большую роль сыграла программа льготной ипотеки под 6,5%. Оператором является ДОМ.РФ. Она действует до июля 2021 года и продолжает формировать спрос на новостройки. Если говорить обо всех льготных программах, то по ним выдается до 90% всех кредитов на новостройки, — заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

По предварительным данным, в январе этого года всего на рынке ипотеки выдано 96 тыс. кредитов на 265 млрд руб., что на 40% в денежном выражении превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Денис Филиппов напомнил, что выдача ипотеки в 2020 году достигла исторического максимума – 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей. Ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн рублей, что составляет около 9,5% годового ВВП. О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.