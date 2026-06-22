Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей России объявят Минуту молчания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россиян призывают прерваться на минуту, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, вспоминая в День памяти и скорби жертв нацизма и подвиг народа, заявил, что военная машина Европы, объединенная под знаменами германского нацизма, уже пыталась нанести нашей стране «стратегическое поражение» 85 лет назад, но разбилась вдребезги о единство, мужество, героизм и силу духа наших предков. И на этот раз враг будет разбит.

источник: РИА Новости Крым

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