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В России одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году
Фото: pixabay.com

В России одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 25.09.2020

Официальный отдых — с 1 по 10 января.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект переноса выходных дней в 2021 году.  Страну ожидают десятидневные новогодние каникулы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В РТК одобрили проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2021 году, — сообщили журналистам.

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Согласно документу, в 2021 году россияне будут отдыхать по следующему графику: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.

В России одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году

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