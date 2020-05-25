В России ограничения для внутреннего туризма начнут снимать с 1 июня. А что Крым?

Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Об этом сообщил на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. C 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее, — цитирует Чернышенко ТАСС .

Стало известно, что на этой неделе будут опубликованы соответствующие рекомендации, которые подготовят Роспотребнадзор и Ростуризм.

Это позволит отрасли понимать те правила, по которым будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности и сроки, когда они могут запуститься, — добавил Чернышенко.

Он заявил, что рекомендация воздержаться от турпоездок из России за рубеж из-за коронавируса продолжает действовать.

Мы знаем, что опасность второй волны существует, медики и специалисты нам об этом говорят, она остается высокой. Мы помним, что первая волна пришла в Россию извне. Ее удалось остановить, в том числе и за счет жестких мер, ограничений на въезд в страну. Правительство создало национальный защитный барьер, и его необходимо сохранить. Это означает, что для въезжающих правила будут оставаться жесткими, включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счет и будут продолжать действовать рекомендации Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы России, — сказал Вице-премьер.

Чернышенко отметил, что власти понимают желание граждан отправиться на отдых.

Все мы заждались, когда можно будет уже и путешествовать — это является неотъемлемой потребностью современного человека. Но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня просто нет, потому что, по данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%, из них 83% поддерживают эти ограничения уже более четырех недель. А Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии очень высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки, — добавил Вице-премьер.

В то же время власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов после снятия ограничений

С мая-апреля ведется подготовка, — рассказал председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, отвечая на вопрос ТАСС, готовится ли курортная отрасль Крыма к курортному сезону. — Насколько я знаю, многие объекты уже закупили все, что требуется и готовы к открытию. Нужно только одобрение, я думаю, откроемся мы очень быстро.

В течение недели власти Крыма планируют представить отельерам рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти.

Все зависит от тех рекомендаций, которые даст Роспотребнадзор. Потому что для больших объектов это одно должно быть, для малого и среднего бизнеса — совсем другое, — пояснил Черняк.