В России открылись первые избирательные участки

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы восьмого созыва. Первыми в стране открылись избирательные участки на Дальнем Востоке.

Всего на территории страны откроются 96 тысяч избирательных участков. Они будут работать 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера все три дня голосования. Сделать свой выбор смогут 108 миллионов избирателей, находящихся в РФ, и еще 2 млн. россиян, проживающих за рубежом.

Голосование продлится три дня, это поможет избежать массового скопления людей в условиях пандемии коронавируса, потоки на вход и выход с участков будут разделены. Всем избирателям измеряют температуру, а также выдают средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Для голосования используются одноразовые ручки.

Выборы проходят под тотальным контролем наблюдателей и общественных организаций. За ходом голосования будут следить 500 тысяч наблюдателей — это больше, чем во время предыдущей выборной кампании в 2016 году, почти вдвое. Среди наблюдателей — представители 14 политических партий, принимающих участие в выборах, а также блогеры и лидеры общественного мнения. Они будут контролировать ход голосования все три дня. Наблюдателям разрешается использовать мобильные телефоны для фиксации правонарушений и публиковать видео и фото в соцсетях.

Также на избирательных участках установили свыше 100 тысяч камер видеонаблюдения. Они круглосуточно записывают процесс голосования. Видеотрансляция будет доступна в общественных штабах по наблюдению, которые есть в каждом регионе.

В Крыму уже в 8 утра откроется 1 131 избирательный участок. Подчеркнем еще раз, выборы проходят на протяжении трех дней — с 17 по 19 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов. И не забудьте паспорт!