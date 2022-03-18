В России отменят все обязательные требования в строительстве

Все требования в строительстве будут переведены в разряд добровольных в течение ближайшего месяца, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Также приостановили действие отдельных положений законодательства, содержащих обязательные требования. (…) В течение ближайшего месяца полностью уйдем от всех обязательных требований, мы уже подготовили все решения, без потери для качества и безопасности. И эта мера уже решена, — цитирует чиновника Интерфакс-Недвижимость .

В конце 2021 года Минстрой России Минстрой внес в правительство предложения по сокращению инвестиционно-строительного цикла на 30% путем сокращения списка обязательных процедур до 32 штук. В 2020 году президент России Владимир Путин поручил сократить число «снипов-хрипов» и барьеров на всех этапах инвестиционно-строительной деятельности. В 21 году Минстрой уже дважды сокращал список, состоявший изначально из 10 тыс. процедур, каждый раз — более чем на треть.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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