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В России планируется создать реестр неплательщиков алиментов
фото: Нотариальная палата Севастополя

В России планируется создать реестр неплательщиков алиментов

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:20 08.05.2024

Госдума РФ в 07 мая 2024 года приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий создание открытого реестра злостных неплательщиков алиментов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о создании соответствующего реестра. После включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг, — говорится в сообщении.

В соответствии с законопроектом, в реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

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О внесении в реестр должника по алиментам оповестят в течение суток. После включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования.

источник: Нотариальная палата Севастополя

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