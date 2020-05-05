В России по-прежнему ежедневный рост заболеваемости коронавирусом

В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб. Это суточный прирост в 7,0% по сравнению со вчерашними данными. Отмечается, что 49,1% выявленных больных не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, общее количество заболевших по стране достигло 155 370.

Новые инфицированные регистрировались в 83 регионах страны, больше всего в Москве — 5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.

В Подмосковье 822 новых зараженных, в Петербурге — 226, в Нижегородской области — 174, в Свердловской области — 133. Это – регионы-«лидеры».

В Крыму выявлено 17 новых случаев заражения, в Севастополе – 7.

За весь период умер от COVID-19 1451 человек, за последние сутки — 95 человек (в том числе, в Крыму – 1 человек).

Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе, за последние 24 часа – 1 770.