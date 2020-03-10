В России по программе льготной сельской ипотеки выданы первые кредиты

«Росссельхозбанк» (РСХБ) выдал первые кредиты по программе льготной сельской ипотеки. В финансовой организации сообщили: кредиты на общую сумму 22,6 млн рублей получили жители Омской, Амурской, Оренбургской и Калининградской областей, Алтайского края, республик Марий Эл и Татарстан.

Программа льготной сельской ипотеки — один из ключевых инструментов новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», — пояснили в Минсельхозе.

Механизм льготной ипотеки, отмечает «Российская газета», направлен на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем. В Минсельхозе рассчитывают, что его реализация поможет замедлить миграцию в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей, а также в целом повысить качество жизни на селе. Общий объем финансирования программы из федерального бюджета в 2020 году составит 1 млрд рублей. По прогнозам Минсельхоза России, это позволит улучшить жилищные условия более 5,5 тысяч человек. Годовая процентная ставка по программе установлена Минсельхозом в размере до 3%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. «Россельхозбанк» первым подписал соглашение с Минсельхозом по программе. С начала года в РСХБ поступило свыше 20 тысяч обращений на сумму более 40 млрд рублей.

С принятием механизма сельской ипотеки в «Россельхозбанке» ожидают роста жилищного кредитования.

Ипотека по льготной ставке, в первую очередь, даст возможность многим людям перебраться из шумных мегаполисов в экологически чистые районы России. Кроме того, это поможет выполнить стратегическую государственную задачу — обеспечить сельские территории квалифицированными специалистами разных направлений, — считает первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Ирина Жачкина.

Источник: «Российская газета»

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