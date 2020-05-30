В России – почти 400 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 8 952 новых зараженных COVID-19, сообщает оперативный штаб. Темп прироста за последние семь дней снизился с 2,5% до текущих 2,3%. Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575.

За сутки от болезни скончался 181 человек, в том числе 78 — в Москве. Количество жертв коронавируса за весь период выросло до 4 555.

Поправились после перенесенного заболевания уже 167 469 человек, 8 212 выписаны за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 551. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Новые случаи заражения фиксировались в 83 регионах, больше всего в Москве — 2 367. Всего в столице уже 178 196 зараженных. Тем не менее, отмечается, что коэффициент распространения инфекции в столице снизился до 0,80 (накануне — 0,83). Доля столицы в общероссийской статистике продолжает снижаться — в субботу она опустилась до 44,9%. Ровно неделю назад она составляла 48%. Отметим и то, что в, примерно, половине российских регионов коэффициент распространения коронавируса ниже 1.

По материалам ТАСС и «Интерфакс».