В России получить субсидию на оплату услуг ЖКХ будет проще

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года.

Согласно постановлению, для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Эту информацию госорганы будут получать самостоятельно с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия, — сообщают Аргументы и Факты .

Порядок предоставления субсидии прописан в Жилищном кодексе Российской Федерации (статья 159) и в Постановлении Правительства РФ №761 от 14 декабря 2005 года «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В каждом регионе эта норма устанавливается самостоятельно. В Москве право на субсидию возникает в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%. Жилищные субсидии предоставляются на шесть месяцев. После этого нужно вновь подтверждать право на получение льготы на оплату ЖКУ. На сегодняшний день в связи с распространением коронавирусной инфекции это ограничение снято до 1 октября 2020 года. До этого времени субсидия будет продлеваться автоматически, без заявления получателя.

Кто может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ?

По данным Минстроя, сегодня такую финансовую поддержку в России имеют около 30 млн человек. Оформить субсидию может житель любого региона страны.

Право на ее получение имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. При максимальной доле расходов на ЖКУ в 22% (федеральный порог) на субсидию могут рассчитывать семьи с доходом около 10,2 тыс. руб.

Обратиться за такой помощью могут малоимущие, матери-одиночки, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Это могут быть собственники квартиры или дома (или их части), члены жилищного кооператива, пользователи жилья из государственного или муниципального фонда либо наниматели частного жилья (при наличии официального договора найма). Кроме россиян, претендовать на субсидию имеют право также граждане Белоруссии и Киргизии, если они имеют постоянную регистрацию на территории РФ. Они также должны быть собственниками или официальными нанимателями жилых помещений либо участниками кооперативов.

После подтверждения права на субсидию человек получает частичную компенсацию на оплату всех ресурсов и коммунальных услуг: свет, тепло, горячая и холодная вода, газ, вывоз мусора. Субсидия предоставляется только гражданам, у которых нет долгов за ЖКХ, либо у них заключено соглашение с поставщиками ресурсов и услуг о реструктуризации этой задолженности.

Как оформить субсидию на оплату ЖКУ?

Сначала нужно обратиться в МФЦ (многофункциональный центр предоставления услуг) или в местный орган социальной защиты населения. Оформить субсидию также можно через портал госуслуг в разделе «Льготы и пособия».

Для оформления нужно собрать пакет документов: заявление на субсидию ЖКХ, бланк которого выдадут в органе соцзащиты или МФЦ, справка о составе семьи, документы, удостоверяющие личность прописанных в квартире граждан, копии СНИЛС, справки о доходах с места работы, документ, подтверждающий основание для проживания на жилплощади: договор найма, свидетельство о собственности.

До 1 января 2021 года к документам нужно прикладывать еще и чек об оплате ЖКХ за прошедший месяц (если будет долг, то в получении субсидии откажут).

Выплату субсидии также могут приостановить, если ее получатель просрочил платежи за коммунальные услуги больше чем на два месяца. Чтобы возобновить выплаты, он должен предоставить доказательства, что у него на это были веские причины. Это может быть лечение, смерть родственника или задержка зарплаты.

Источник: Аргументы и Факты