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В России повышается прожиточный минимум
Фото: pikist.com

В России повышается прожиточный минимум

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:24 18.06.2024

Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. На прошлый год и текущий год такой показатель определялся законом о федеральном бюджете. Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода. Он используется для оценки уровня жизни в стране при формировании главного финансового документа, подготовке значимых социальных программ и мер помощи, — сказал Мишустин.

Глава Кабмина уточнил, что субъекты РФ установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот, пособий, например, выплаты нуждающимся семьям с детьми.

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В пресс-службе Правительства отметили, что после повышения прожиточный минимум в целом по России на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.

Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год, который по данным Росстата составил 40 121 рубль, — сообщает сайт Кабинета министров России.

Под медианной зарплатой подразумевается то, что за 50% рабочих мест предлагают зарплату ниже конкретного значения и 50% рабочих мест — выше. Речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в стране.

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