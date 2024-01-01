В России появился третий лотерейный миллиардер — «Новогодний миллиард» разыгран

По итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» в России появился третий лотерейный миллиардер. Лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 миллиарда рублей, был приобретен в торговой точке «Столото» в Тюмени. Также в первый день нового, 2024 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей. Так, в стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Ещё 80 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 13 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 162 500 рублей. Кроме того, еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 000 000 рублей.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» искренне поздравляет очередного лотерейного миллиардера! Это уже третий участник новогодних розыгрышей «Русского лото», которому повезло выиграть главный приз в размере одного миллиарда рублей. Мы с нетерпением будем ждать нашего победителя в лотерейном центре «Столото» в Москве для оформления выигрыша. И, конечно же, искренне поздравляем остальных счастливчиков, которым повезло выиграть другие призы в праздничном тираже. От всей души желаем, чтобы весь год вам, как и сегодня, везде сопутствовала удача, — цитирует пресс-служба операционного директора по маркетингу «Столото» Варвару Басанович.

«Столото» призывает всех участников тиража проверить свои билеты, возможно, именно вам повезло по-крупному в этом тираже. Проверить результаты тиража можно на сайте www.stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото», а уточнить информацию о получении выигрыша — по телефону 8 900 555-00-55.

Напомним, 1 января 2019 года главный приз «Новогоднего миллиарда» разделили между собой 2 победителя, каждый выиграл по 500 млн рублей. Еще 84 участника новогоднего, 1264-го тиража «Русского лото» выиграли по 1 млн рублей. Первый лотерейный миллиардер появился в России 1 января 2020 года в новогоднем, 1316-м тираже «Русского лото», а еще 99 человек тогда стали лотерейными миллионерами. В 2021 году в праздничном, 1369-м тираже «Русского лото» было разыграно 1000 призов по миллиону – в стране появился 581 лотерейный миллионер, а еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону и стали обладателями выигрышей в размере 706 577 рублей каждый. В 2022 году по итогам новогоднего 1421-го тиража «Русского лото» в России появилось сразу 2 лотерейных мультимиллионера, выигравших по 500 млн рублей, разделив главный приз. Также в первый день нового 2022 года 52 участника из самых разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей. А в результате праздничного 1473-го тиража «Русского лото» 1 января 2023 года в России появился второй лотерейный миллиардер. Всего в новогодних тиражах «Русского лото» появилось уже более 1000 миллионеров, включая миллиардеров и мультимиллионеров, а общая сумма выигрышей превысила 18 млрд рублей.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» традиционно прошел в прямом эфире телеканала НТВ в присутствии зрителей, звездных гостей шоу, а также под контролем независимой тиражной комиссии, в которую вошли:

●Евгений Сазонов, шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда»;

● Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ;

● Кристина Поливанова, юрист, член Палаты налоговых консультантов.

Тиражная комиссия контролирует честность и прозрачность розыгрышей, а также следит за соблюдением принципа случайности формирования выигрышной комбинации. В состав тиражной комиссии на безвозмездной основе может войти любой дееспособный гражданин РФ старше 18 лет. В рамках 1526-го тиража «Русского лото» тиражная комиссия, как и всегда, проверила бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также проследила за корректностью проведения розыгрыша. По итогам розыгрыша тиражная комиссия подписала протокол, который подтверждает, что розыгрыш состоялся без каких-либо нарушений.

Помимо этого, в качестве дополнительных мер контроля за проведением розыгрыша были привлечены независимые эксперты компании F.A.C.C.T. — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Задача специалистов F.A.C.C.T. состояла в том, чтобы помимо установленных законодательством мер контроля, применяемых для всех розыгрышей лотерей, распространяемых «Столото», таких как независимая система контроля, установленная у организатора лотереи «Русское лото» — Министерства спорта Российской Федерации, тиражная комиссия, а также, как и для всех других лотерейных розыгрышей, контроль со стороны Федеральной налоговой службы, дополнительными методами проверки удостовериться в том, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

источник: пресс-служба «Столото»