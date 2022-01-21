В России появится препарат «МИР-19», предназначенный для амбулаторного лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) 21 января подало заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата от коронавируса «МИР-19» для амбулаторного лечения. Об этом ФМБА сообщило в пятницу, 21 января, на своем сайте .

Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР-19» для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19), — отмечает пресс-служба агентства.

По поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой «Институт иммунологии» агентства разработал этиотропный высокоспецифичный противовирусный препарат «МИР-19», уточнили в ведомстве.

Работа по созданию «МИР-19» велась под руководством члена-корреспондента РАН профессора Мусы Хаитова. Название препарата расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК».

Как пояснил Хаитов, главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации.

В ходе клинических исследований были доказаны безопасность и эффективность «МИР-19». При изучении эффективности он исследовался в стационаре в «красной зоне» у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, — сообщили в ФМБА.

Препарат предназначен для ингаляционного применения. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

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