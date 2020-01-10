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В России предлагается создать единый реестр турагентов
Иллюстрация: tourdom.ru

В России предлагается создать единый реестр турагентов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:24 10.01.2020

Единый реестр турагентств может быть введен в России с 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение Госдумы Правительство.

Как уточняет пресс-служба Госдумы, предлагаемые изменения в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» направлены на совершенствование отношений, связанных с турагентской деятельностью, на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности.

Как ожидается, внесение сведений о турагенте в реестр будет осуществляться туроператором путем заполнения электронных форм или размещения информации в личном кабинете туроператора в системе Единого федерального реестра туроператоров или автоматизированного взаимодействия информационной системы туроператора с реестром турагентов.

Туроператор в случае принятия поправок будет обязан внести и сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом, а также о прекращении полномочий турагента на передачу исполнения поручения субагентам, путем внесения соответствующей отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий.

Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта. Турист сможет получить достоверную информацию о праве турагента на продажу турпродукта конкретного туроператора, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что в реестре также будет отражена информация о субагентах турагента, в случае если возможность реализации и продвижения туристского продукта посредством субагентов предусмотрена договором, заключенным между туроператором и турагентом.

В России предлагается создать единый реестр турагентов

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