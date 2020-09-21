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В России предлагают ввести льготную ипотеку для детей-сирот
фото: Maria_Domnina (pixabay.com)

В России предлагают ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:00 21.09.2020

Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию письма, направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести в РФ новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых для детей-сирот и распространить действие сертификатов на жилье как на регион проживания льготников, так и по всей стране.

По данным издания, ОНФ выступил с такой инициативой в связи с тем, что проблема обеспечения жильем детей-сирот не решается в России на протяжении многих лет. Как рассказали газете в Счетной палате, за последние пять лет очередь на жилье для сирот увеличилась на 50 тыс. человек. Более того, рост продолжается и в 2020 году: в январе очередь составляла порядка 278 тыс., а сейчас она превышает 284 тыс. человек, причем около 68% из них — совершеннолетние россияне, уже покинувшие детские дома, однако до сих пор не получившие квартиры, — отмечает ТАСС.

Сегодня средняя длительность ожидания жилья составляет порядка семи лет, однако в некоторых регионах, среди которых Забайкальский край, республики Бурятия, Тыва, а также Кабардино-Балкария, Мордовия, Ингушетия, сироты ждут квартир по 20 и более лет. По данным Счетной палаты, ежегодно только около 10% детей-сирот получают жилье. «Известиям» пояснили, что основная проблема заключается в том, что ежегодно выделяемых на эти цели 32 млрд не хватает для обеспечения детей-сирот жильем. По подсчетам Счетной палаты, для этого понадобится порядка 265 млрд рублей.

В пресс-службе вице-премьера Голиковой «Известиям» сообщили, что получили письмо ОНФ и на данный момент рассматривают его. В Счетной палате отметили, что поддержат все меры, направленные на уменьшение и ликвидацию государственного долга перед сиротами.

Источник: ТАСС

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В России предлагают ввести льготную ипотеку для детей-сирот

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