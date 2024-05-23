В России придумана еще одна мера защиты от квартирных мошенников

В Росреестре поддержали введение самозапрета на сделки с недвижимостью. Такой законопроект предложил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутат Сергей Колунов. Целью данной инициативы является попытка защитить граждан от действий мошенников. Удастся ли законодателям решить эту задачу и каковы слабые стороны у обсуждаемого предложения, «Московский комсомолец» выяснил у экспертов.

68-летняя жительница Ульяновска Ирина Николаевна В., всю жизнь проработавшая бухгалтером на разных предприятиях, искала подработку к пенсии. В интернете она наткнулась на объявление о «найме в офис» сотрудников, которые должны будут просто совершать сделки «на финансовых рынках». Решив, что это такие же «операции с цифрами», с какими она имела дело до выхода на пенсию, женщина позвонила в компанию. На собеседовании ей предложили «пройти бесплатное обучение», где обещали научить «правильно кликать мышкой». Компания занималась сделками на валютном рынке, торговля шла через интернет-платформы. В ходе обучения пенсионерке в красках описали, как легко зарабатывать на валютном рынке, а затем Ирине Николаевне сообщили, что нужен «первоначальный капитал» для открытия счета. Его у пожилой женщины не оказалось. Тогда менеджер компании предложил ей предоставить «кругленькую сумму» под залог половины стоимости её однокомнатной квартиры в Ульяновске — скромного жилья, на которое женщина всю жизнь зарабатывала. Пенсионерка согласилась. Полученные деньги она разместила на своем счете в форекс-компании. Стоит ли говорить, что пожилая женщина быстро их лишилась, проиграв все до копейки, а вскоре выяснилось, что заключенная ею сделка с недвижимостью оказалась не оформлением под залог, а обычной сделкой купли-продажи квартиры. Спасло пенсионерку от потери недвижимости только то, что квартира не успела ещё перейти в собственность заимодавца, поскольку через суд владелице удалось приостановить сделку по передаче жилья. На квартиру наложили арест. Далее было несколько судебных разбирательств… Спустя полгода Ирина Николаевна все же отсудила свою квартиру обратно, но попутно влезла в долги, чтобы расплатиться с адвокатом.

Подобные и даже куда более драматичные примеры известны, наверное, каждому — когда пожилые, одинокие или маргинализированные граждане просто-напросто исчезали, а их жилплощадь доставалась «черным риелторам». Для того, чтобы защитить россиян от действий таких мошенников, в Госдуме и предложили ввести самозапрет на сделки с недвижимостью по аналогии с ранее установленным в России самозапретом на кредиты. Эту идею поддержали в Росреестре. Запрет предлагается устанавливать через портал Госуслуг или многофункциональные центры (МФЦ). Снять его гражданин сможет в любой момент аналогичным способом.

В России уже есть возможность блокировки сделок с недвижимостью на портале госуслуг, однако чтобы воспользоваться ею, необходим сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, оформление которой может быть сложным, например для пенсионеров, поэтому и была предложена более простая схема.

По словам руководителя дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимира Стольникова, сейчас, когда все документы переходят в онлайн-формат, ввод самозапрета на сделки с недвижимостью вполне актуален.

Это правильная инициатива, также, как и самозапрет на кредиты, — говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — В данный момент можно наложить запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного присутствия, и даже эта мера уже позволила защитить от мошенников большое количество граждан.

Однако, несмотря на все плюсы, техническая сторона реализации такого самозапрета вызывает много вопросов и может привести к неудобствам. По словам руководителя практики разрешения споров юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Екатерины Кузнецовой, принципиальными являются следующие вопросы:

В какой момент запрет необходимо будет снимать — до заключения сделки или после, непосредственно перед подачей документов на регистрацию в Росреестр?

Как покупатель недвижимости до заключения сделки сможет узнать о наличии запрета?

Будет ли запрет отражен в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)?

Если в выписке из ЕГРН информация о запрете фигурировать не будет, то возможна следующая ситуация. Покупатель не был предупрежден о наличии запрета, продавец запрет не снял и снимать отказывается, Росреестр переход права собственности не зарегистрировал. Получается, что покупатель не проявил должную осмотрительность при заключении сделки, понес расходы и убытки, которые ложатся на него.

Необходимо, чтобы законодатель продумал все эти детали и не поставил покупателя в заведомо невыгодную позицию, подчеркнула юрист.

источник: «Московский комсомолец»