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В России привлекли к ответственности за нарушение карантина свыше 500 человек
Фото: ВК

В России привлекли к ответственности за нарушение карантина свыше 500 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 26.03.2020

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности более 500 человек, нарушивших карантин. ОБ этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверяют, как соблюдаются карантинные мероприятия и не нарушают ли граждане, особенно приехавшие из-за рубежа, режим самоизоляции.

Волк отметила, что люди привлекаются к ответственности за нарушение административного законодательства.

Ежедневно в проверках участвуют порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

В первую очередь полиция и Роспотребнадзор проверяют тех людей, которые недавно прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Кроме того, МВД круглосуточно собирает данные о тех россиянах, которые только что вернулись из зарубежных поездок.

В России привлекли к ответственности за нарушение карантина свыше 500 человек

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