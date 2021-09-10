Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В России продлевается мораторий на проверки малого бизнеса

crimeapress_news

В России продлевается мораторий на проверки малого бизнеса
Фото: mohamed_hassan, pixabay.com

В России продлевается мораторий на проверки малого бизнеса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 10.09.2021

Мораторий на проверки малого бизнеса продолжит действовать в 2022 году. Ранее в поддержку продления такой меры высказался Президент РФ Владимир Путин. Постановление о продлении моратория было подписано Председателем Правительства РФ.

Вводимый мораторий затронет порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса. При этом будет сделан ряд исключений. Мера не будет распространяться на объекты, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, организации, работающие на основе лицензий, и на предприятия, где используется атомная энергия, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Решение принято по итогам встречи Президента России Владимира Путина с представителями «Единой России», состоявшейся 22 августа. Тогда Глава государства высказался за продление такой меры.

В России продлевается мораторий на проверки малого бизнеса

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.