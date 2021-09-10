В России продлевается мораторий на проверки малого бизнеса

Мораторий на проверки малого бизнеса продолжит действовать в 2022 году. Ранее в поддержку продления такой меры высказался Президент РФ Владимир Путин. Постановление о продлении моратория было подписано Председателем Правительства РФ.

Вводимый мораторий затронет порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса. При этом будет сделан ряд исключений. Мера не будет распространяться на объекты, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, организации, работающие на основе лицензий, и на предприятия, где используется атомная энергия, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Решение принято по итогам встречи Президента России Владимира Путина с представителями «Единой России», состоявшейся 22 августа. Тогда Глава государства высказался за продление такой меры.