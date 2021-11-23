в России протестируют автоматическую систему налогообложения

В России в 2022 году запустят эксперимент с автоматизированной системой налогообложения, или АСН. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый налоговый режим — вариант упрощенной системы налогообложения (УСН). «Известия» совместно с экспертами разбирались, как новая система налогообложения повлияет на развитие микробизнеса в России.

По мнению авторов инициативы, этот шаг будет способствовать развитию микропредприятий. Взаимодействовать с государством станет проще, для участников отменят подачу налоговых деклараций. Расчет налога будет автоматическим, исходя из данных онлайн-касс и операций на расчетных счетах. При этом снизятся издержки на оформление налоговых отчетностей и ресурсы будут направляться на развитие бизнеса.

К участникам эксперимента предъявляют ряд требований: доход не выше 60 млн рублей, число сотрудников — не более пяти человек. Стать плательщиком АСН можно онлайн, подав заявку в личном кабинете налогоплательщика.

Изначально эксперимент запланирован на шесть лет. Калужская область и Татарстан уже изъявили желание стать первопроходцами новой системы.

Положительная инициатива

Озвученная Михаилом Мишустиным инициатива внедрения в практику нового подхода к налоговым правоотношениям носит позитивный характер, отмечает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Это хорошо как для микробизнеса, который освобождается от формализованных процедур налогового декларирования и налогового контроля, так и для государства. Реализация элементов проактивного подхода в налоговом администрировании микробизнеса гарантированно обеспечивает прозрачность налоговых правоотношений, нивелируя потребность в каких бы то ни было дополнительных мероприятиях налогового контроля.

По мнению эксперта, в новом налоговом режиме присутствует ряд важных положительных моментов.

Это, разумеется, добровольность перехода на новый налоговый режим, наряду с планируемой практической апробацией на отдельных территориях для формирования оценки перспектив дальнейшего развития системы. Кроме того, если идею реализуют в комплексе с другими обсуждаемыми инициативами — обнулением тарифов страховых взносов при одновременном повышении базовых ставок по УСН, снижением суммарной налоговой нагрузки для широкого круга налогоплательщиков, то предложенная мера выступит качественным налоговым инструментом поддержки микробизнеса, — говорит эксперт.

Вместе с тем главным риском аналитик считает возможное уклонение от уплаты налогов путем дробления бизнеса.

Бизнес и банки избавят от нагрузки

Новый налоговый режим — мера, которая избавит бизнес от ошибок и неточностей в отчетности, говорит руководитель управления по работе с юридическими лицами АО «Банк Финам» Руслан Турдибаев.

Для микропредприятия сдача налоговой отчетности — большая нагрузка, учитывая ограниченный штат сотрудников, а часто — и отсутствие в штате бухгалтера.

Эксперт отмечает удобство для банков:

Банки не будут дополнительно следить за размером налоговой нагрузки для таких предприятий, выполняя требования № 115-ФЗ, что снизит текущую нагрузку на инфраструктуру банков.

По мнению Турдибаева, переход на новый налоговый режим не позволит оптимизировать налоги из-за автоматического расчета, хотя на первых этапах внедрения режима не исключены ошибки в подсчете размера налогов.

ИП перестанут уходить в самозанятые

Это интересный эксперимент, который, возможно, будет выгоден микропредприятиям, утверждает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вера Баринова.

Новый налоговый режим позволит притормозить переход микропредпринимателей в самозанятые. Но предпринимателям придется потратить время, чтобы разобраться в деталях нового механизма.

Систему обкатали

Новый режим позволит упростить ведение небольшого бизнеса без формальной налоговой отчетности, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

За неверно оформленную декларацию предусмотрены штрафы. Отсутствие необходимости подачи налоговой документации нивелирует эти риски.

По мнению эксперта, ФНС обладает соответствующими вычислительными мощностями.

Похожую схему обкатали на плательщиках налога на профессиональную деятельность. Эксперимент по самозанятым работает без особых нареканий со стороны пользователей.

Говоря о географии распространения, Косарева считает, что в новый эксперимент следует включить всех, кто этого хочет.

Калужская область и Татарстан первыми ввели у себя режим НПД в 2019 году. О своем желании участвовать заявили и в этот раз. На наш взгляд, следует обратить внимание на Москву, Московскую область и все соседние регионы, предприниматели из которых активно работают с московскими заказчиками. Это Тверская, Владимирская, Тульская, Смоленская области. У них в первую очередь должна быть возможность перейти на новый режим.

В инициативе, по мнению аналитика, есть и потенциально проблемные моменты, которые нужно продумать и решить при детальной разработке законопроекта.

Во-первых, обязательность покупки и использования ККТ, если организация или ИП работает с физлицами или принимает наличку. Это в свое время стало триггером для определенных видов бизнеса перейти на патентную систему налогообложения или на самозанятость с УСН. Возможно, предоставление субсидий на покупку ККТ или бонуса на уплату налога, как в случае с самозанятыми. Во-вторых, должна быть внедрена понятная схема корректировки автоматически начисленного налога, возможность пересчета: бизнес с сотрудниками априори сложнее фриланса. В-третьих, должен быть проработан механизм, при котором при превышении лимита выручки компании не блокировали бы налоговый режим.

Сейчас, если самозанятый превышает в какой-то момент лимит дохода в 2,4 млн рублей, следующий чек он может пробить только в начале следующего года. И если с самозанятым еще можно выкрутиться, например оформить договор ГПХ на разовые работы, то недопустимо, чтобы компания одномоментно перестала работать. В качестве варианта, например, обозначить штрафную ставку на сумму превышения, — резюмирует Екатерина Косарева.

Источник: «Известия»