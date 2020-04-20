В России расширят программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат

Речь идет о предприятиях, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах.

Правительство России расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей, — цитирует Премьер-министра ТАСС .

Мишустин также отметил, что «сегодня такими кредитами могут воспользоваться только малые и микропредпринятия«. Премьер сообщил также, что госкорпорация «ВЭБ.РФ» уже предоставляет гарантии и поручительства по этим кредитам в объеме до 100 млрд. рублей.