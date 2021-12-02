В России разработают национальный туристический маршрут «Христианский Крым»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл встречу с митрополитом Псковским и Порховским, председателем Патриаршего совета по культуре Тихоном (Шевкуновым) по вопросу раскрытия туристического потенциала историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также по развитию туристско-паломнического направления в России. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

По итогам встречи Вице-премьером был дан ряд поручений, в том числе предусмотреть при разработке туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» развитие туристско-паломнического направления, разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым», – говорится в сообщении.

В свою очередь, митрополит Тихон рассказал, что на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» планируется создать музей античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. В планах создание центра для талантливых детей и молодёжи гуманитарной направленности.

В настоящее время мы ведём масштабную работу по проектированию макротерритории «Крым». Сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей, и учесть все их инфраструктурные особенности. Важно организовать для туристов и паломников транспортную доступность, создать доступные и комфортные для проживания средства размещения и, конечно, сформировать туристические программы. Отмечу, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» является одним из самых посещаемых мест, ежегодный турпоток туда составляет около миллиона человек. Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан, – поручил Чернышенко.