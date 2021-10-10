В России разработали новую единую систему оплаты труда врачей

Министерство труда и социальной защиты России, совместно с Минздравом определилось с основными параметрами реформы оплаты труда медицинских работников, со ссылкой на проект постановления Правительства сообщил «КоммерсантЪ» . Согласно документу, пилотная программа стартует в 2022 году в семи российских регионах.

После того как Кабмин РФ отдал полномочия по установлению систем оплаты труда в регионы, а почти половина из них передала их затем главврачам учреждений, зарплаты специалистов, выполняющих одну и ту же работу, начали «колоссально различаться», отметил источник издания. Теперь же разработчики проекта планируют создать единую систему оплаты труда для всей страны

Зарплата врачей будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При этом, по замыслу ведомств, высокий уровень зарплат должен формироваться не за счет повышенной нагрузки на работника, а за счет его квалификации и опыта.

Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона, — уточняет РБК .

Расчетная величина — базовый показатель методики, он будет равен 13,6 тыс. руб. (МРОТ в 2022 году). Второй показатель, коэффициент сложности, может варьироваться от 1 до 3,13 и будет зависеть от того, какую работу выполняет медицинский работник. Третий коэффициент будут рассчитывать на основе региональной медианной зарплаты. По стране он будет варьироваться от 1 до 3,08, в пилотных регионах — от 1 до 1,38.

Правительство также сформировало единый список компенсационных выплат (от 4 до 60% от оклада), среди которых, например, доплаты за работу в ночное время и в особых климатических условиях. Аналогичный перечень будет действовать и для стимулирующих выплат (от 10 до 60% от оклада). В него, в том числе войдут надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации и наставничество.

По словам источника издания в Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала и до 57% — для врачей. Сейчас она в среднем по стране не превышает 40%.