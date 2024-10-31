В России снова говорят о необходимости регулирования риелторской деятельности

В России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Соответствующий законопроект подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает газета «Известия». Циан.Журнал обсудил инициативу с профильными специалистами.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, сегодня законодательством страны не определены требования к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью, вследствие чего заниматься этим бизнесом может практически любое юридическое или физическое лицо.

Суммарная годовая выручка риелторского рынка в РФ сегодня, по оценкам Российской гильдии риелторов, составляет более 150 млрд рублей. При этом уровень серой зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%. Только налоговый эффект от обеления этого рынка составит более 10 млрд рублей в год, — говорится в пояснительной записке.

Создатель инициативы предлагает прописать правовые основы риелторской деятельности, а также полномочия правительства и регионов по регулированию и контролю сделок с недвижимостью.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметила, что все предыдущие законодательные инициативы в области регулирования этой сферы не имели успеха, поскольку не давали ответа на вопрос: «Что такое риелторская деятельность в свете имеющихся в законодательстве России других посреднических договоров и договоров об оказании услуг?».