В России снова говорят о необходимости регулирования риелторской деятельности

В России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Соответствующий законопроект подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает газета «Известия». Циан.Журнал обсудил инициативу с профильными специалистами.
Как сообщается в пояснительной записке к документу, сегодня законодательством страны не определены требования к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью, вследствие чего заниматься этим бизнесом может практически любое юридическое или физическое лицо.
Суммарная годовая выручка риелторского рынка в РФ сегодня, по оценкам Российской гильдии риелторов, составляет более 150 млрд рублей. При этом уровень серой зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%. Только налоговый эффект от обеления этого рынка составит более 10 млрд рублей в год, — говорится в пояснительной записке.
Создатель инициативы предлагает прописать правовые основы риелторской деятельности, а также полномочия правительства и регионов по регулированию и контролю сделок с недвижимостью.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметила, что все предыдущие законодательные инициативы в области регулирования этой сферы не имели успеха, поскольку не давали ответа на вопрос: «Что такое риелторская деятельность в свете имеющихся в законодательстве России других посреднических договоров и договоров об оказании услуг?».
Такая правовая неопределенность на давала возможности отграничить риелторскую деятельность от прочих видов деятельности, связанных с совершением сделок с недвижимостью. Эта ситуация была наследием советского периода российской истории, когда за ненадобностью был исключен такой вид посредничества, как маклерство, которое присутствовало в России до 1917 года, — высказалась эксперт.
По ее словам, в современном европейском континентальном законодательстве такой институт есть и активно применяется — он предусмотрен или гражданскими кодифицированными актами, как в Германии, Франции и Швейцарии, или отдельным законом, как в Австрии.
Юридическое и риелторское сообщество давно пришло к выводу о необходимости восстановления маклерского договора в законодательстве РФ, и сейчас сформировалась необходимая исследовательская база для рассмотрения в Госдуме вопроса о формулировании отдельного поименованного маклерского договора путем дополнения Гражданского кодекса отдельной главой или принятия отдельного закона, — продолжила Ирина Зырянова.
Спикер уверена, что маклерский договор нужен не только риелторам, но и другим фактическим посредникам, таким как как специалистам по найму персонала, страховым брокерам, а также сервисам, организующим доставку еды, например.
Все они испытывают схожие проблемы при доказывании в суде права на вознаграждение и обоснование его размера. Четкое формулирование условий маклерского договора с одной стороны систематизирует права и обязанности сторон договора, а с другой стороны исключает возможность необоснованного отказа от выплаты вознаграждения путем немотивированного отказа от договора, когда сделка уже организована, — подытожила Ирина Зырянова.
Эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев считает, что вопрос регулирования деятельности агентств, работающих на вторичном рынке недвижимости, назрел уже очень давно.
На сегодняшний день нет никакого законодательного требования ни к образованию, ни к профессиональной специализации. Любой желающий с улицы может работать риелтором. Мне кажется, ни в одной сфере этого больше нет. Полностью поддерживаю введение условия работы по договору между агентом и клиентом. Эта мера и уберет с рынка лишних людей, и организует здоровую конкуренцию, — заявил специалист.
Отдельный вопрос у Евгения Ткачева вызвал пункт о подтверждении квалификации.
Какой орган будет проверять на соответствие квалификации? Разработаны ли уже стандарты и регламенты для риелторов? Автор законопроекта говорит, что сегодня любой человек, не разбирающийся в юриспруденции, может начать риелторскую деятельность. Но ведь в этой области в нашей стране разбираются юристы. Давайте определимся, какую деятельность ведет риелтор. Если агентскую, то какое отношение это имеет к юриспруденции? — спросил спикер.
источник: ЦИАН
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