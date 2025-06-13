В России создадут войска беспилотных систем

В России необходимо обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет, подчеркнул российский лидер.

По его словам, Россия накопила хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск.

Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем, — сказал глава государства.

На сегодняшний день наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов, добавил Путин. Дроны способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника.

источник: РИА Новости Крым