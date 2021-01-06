В России создан фонд «Круг добра». Для поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями

Указ о создании фонда «Круг добра», который будет поддерживать детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями, подписал Президент России Владимир Путин. Председателем правления фонда назначен протоиерей Александр Ткаченко — основатель первого в России детского хосписа . Фонд будет закупать для детей лекарства, медицинские изделия (в том числе не зарегистрированные в России) и технические средства реабилитации, которые не входят в уже существующий федеральный перечень. При необходимости поддержка ребенку может оказываться за пределами страны.

Первые лекарства должны быть доставлены пациентам уже в январе 2021 года. При этом фонду потребуется некоторое время, чтобы наладить прозрачную систему получения заявки, ее обработки и передачи лекарств. Но это не займет много времени, потому что мы начали подготовку заранее, — сказал РИА «Новости» протоиерей Александр Ткаченко.

В состав попечительского совета фонда вошли директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и другие.

Утверждать перечень заболеваний и перечень категорий детей для оказания медпомощи будет экспертный совет фонда.

Фонд будет пополняться средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих свыше пяти миллионов рублей в год. В результате этой меры, сообщают РИА Новости , вступившей в силу с января 2021 года, бюджет рассчитывает дополнительно получать около 60 миллиардов рублей в год.