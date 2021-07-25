В России стала строже ответственность за незаконную предвыборную агитацию

Осенью пройдут выборы в Государственную Думу. Они назначены на 19 сентября и состоятся в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти. В этом году были приняты законы, которые усиливают ответственность за незаконную предвыборную агитацию в России. Рассказываем об изменениях подробнее.

Что меняется в законе?

В соответствии с поправками у Центральной и региональных избирательных комиссий появляется право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения (в том числе в интернете) агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах.

Когда незаконная агитация должна быть удалена?

У владельца ресурса, после того как он получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы добровольно удалить противоправный контент.

Какая грозит ответственность?

Поправки в КоАП подразумевают повышение административной ответственности за нарушение предвыборной агитации. Для граждан штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах вырастут с нынешних одной-полутора тысяч до пяти-двадцати тысяч рублей. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тысяч рублей (вместо нынешних двух-пяти тысяч), для юридических — от 100 тысяч рублей до полумиллиона (вместо 20–100 тысяч рублей). Аналогичные повышенные штрафы грозят за изготовление агитационных материалов с нарушением установленных законом требований и за нарушения при размещении предвыборной агитации.

По материалам сайта Госдумы.