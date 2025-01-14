В России стартует первая олимпиада по финансовой грамотности для студентов СПО

Главный финансист Крыма уточнила, что студенты выпускных курсов, ставшие победителями или призерами олимпиады, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в РАНХиГС. Также они будут награждены дипломами РАНХиГС, а все участники получат сертификаты.

Не останутся без наград и наставники победителей: для них предусмотрены специальные сертификаты РАНХиГС, подтверждающие высокий уровень профессионализма и вклад в подготовку студентов.

Олимпиада «МоиФинансы» станет не только площадкой для обмена знаниями, но и важным шагом к повышению финансовой грамотности среди молодежи в России, — говорит Ирина Кивико.

Справка: Подробности олимпиады по ссылке.

Организатор олимпиады — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) при поддержке Минфина России.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК