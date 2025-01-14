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В России стартует первая олимпиада по финансовой грамотности для студентов СПО
фото: пресс-служба Министерства финансов РК

В России стартует первая олимпиада по финансовой грамотности для студентов СПО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 14.01.2025

В России стартует первая олимпиада по финансовой грамотности для студентов организаций среднего профессионального образования (СПО) под названием «МоиФинансы». Об этом заявила заместитель Председателя совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

Олимпиада Президентской академии для учащихся организаций СПО по финансовой грамотности «МоиФинансы» — возможность для обучающихся на программах среднего профессионального образования продемонстрировать свои знания в сфере финансовой грамотности, показать свой высокий уровень подготовки, а также заработать льготы при поступлении в РАНХиГС, — прокомментировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, соревнование пройдет в два этапа: отборочный этап будет проходить в онлайн-формате с 21 января по 25 февраля, а заключительный этап состоится в очном формате в апреле 2025 года на площадках РАНХиГС.

Регистрация на участие уже началась. Все желающие могут зарегистрироваться по ссылке.

Олимпиада откроет свои двери для студентов всех курсов организаций СПО Республики Крым, — отметила Ирина Кивико.

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Главный финансист Крыма уточнила, что студенты выпускных курсов, ставшие победителями или призерами олимпиады, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в РАНХиГС. Также они будут награждены дипломами РАНХиГС, а все участники получат сертификаты.

Не останутся без наград и наставники победителей: для них предусмотрены специальные сертификаты РАНХиГС, подтверждающие высокий уровень профессионализма и вклад в подготовку студентов.

Олимпиада «МоиФинансы» станет не только площадкой для обмена знаниями, но и важным шагом к повышению финансовой грамотности среди молодежи в России, — говорит Ирина Кивико.

Справка: Подробности олимпиады по ссылке.

Организатор олимпиады — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) при поддержке Минфина России.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК 

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