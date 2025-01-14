В России стартует первая олимпиада по финансовой грамотности для студентов СПО

В России стартует первая олимпиада по финансовой грамотности для студентов организаций среднего профессионального образования (СПО) под названием «МоиФинансы». Об этом заявила заместитель Председателя совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
Олимпиада Президентской академии для учащихся организаций СПО по финансовой грамотности «МоиФинансы» — возможность для обучающихся на программах среднего профессионального образования продемонстрировать свои знания в сфере финансовой грамотности, показать свой высокий уровень подготовки, а также заработать льготы при поступлении в РАНХиГС, — прокомментировала Ирина Кивико.
Как рассказала вице-премьер, соревнование пройдет в два этапа: отборочный этап будет проходить в онлайн-формате с 21 января по 25 февраля, а заключительный этап состоится в очном формате в апреле 2025 года на площадках РАНХиГС.
Регистрация на участие уже началась. Все желающие могут зарегистрироваться по ссылке.
Олимпиада откроет свои двери для студентов всех курсов организаций СПО Республики Крым, — отметила Ирина Кивико.
Главный финансист Крыма уточнила, что студенты выпускных курсов, ставшие победителями или призерами олимпиады, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в РАНХиГС. Также они будут награждены дипломами РАНХиГС, а все участники получат сертификаты.
Не останутся без наград и наставники победителей: для них предусмотрены специальные сертификаты РАНХиГС, подтверждающие высокий уровень профессионализма и вклад в подготовку студентов.
Олимпиада «МоиФинансы» станет не только площадкой для обмена знаниями, но и важным шагом к повышению финансовой грамотности среди молодежи в России, — говорит Ирина Кивико.
Справка: Подробности олимпиады по ссылке.
Организатор олимпиады — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) при поддержке Минфина России.
По информации пресс-службы Министерства финансов РК
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