В России супруги чаще стали составлять совместные завещания﻿

Количество совместных завещаний в январе-июне 2024 года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего таких завещаний было удостоверено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Алтайском и Пермском краях. Данный инструмент появился в нашей стране пять лет назад — летом 2019 года.

Составить общее завещание может только пара, связанная узами брака. То есть людям, которые находятся в незарегистрированных отношениях, друзьям или родственникам такая опция недоступна. В случае развода или если брак признан недействительным, совместное завещание утрачивает силу.

Раньше, даже если супруги владели имуществом совместно, каждый из них мог распорядиться только своей долей. Теперь у них есть возможность составить одно завещание на двоих. Супруги могут изменить режим общего имущества на случай смерти одного из них или обоих, а могут этого не делать. Могут установить как одних и тех же, так и разных наследников после ухода из жизни каждого из них. Могут предусмотреть самостоятельные завещательные отказы и возложения.

Как правило, такой формат выбирают супруги, которые не первый год вместе и между которыми есть высокий уровень доверия. Один из распространенных вариантов совместных завещаний — это завещание, которым определяется режим раздельной собственности пережившего супруга, то есть когда всё имущество становится его личной собственностью, как по брачному договору. Или же когда единственным наследником после смерти одного из партнеров становится второй, переживший супруг. Как уточняют эксперты, такой формат, выбирают пары с продолжительным стажем совместной жизни, у которых есть только общие дети. Когда каждый уверен, что второй супруг не обделит отпрысков. При этом сами дети не смогут вмешаться в раздел наследства. Если только они не являются обязательными наследниками, права которых защищены законом.

Другой вариант совместного завещания — когда супруги устанавливают режим раздельной собственности на всё имущество или некоторые его виды и завещают каждый свою часть своим детям от предыдущих браков.

При составлении такого завещания супруги обсуждают принципиальные для них темы. Что будет если первой из жизни уйдёт жена? А если муж? Кому из наследников они отдают приоритет, кому передадут имущество в собственность? А кому предоставят только право пользования по завещательному отказу? Зачастую люди хотят, чтобы после смерти одного партнера имущество не дробилось на всех наследников, а перешло к ним только после смерти второго супруга. Это особенно важно, когда речь идет о бизнесе. Совместное завещание позволяет избежать дробления бизнес-активов (доли в ООО). Такие договоренности минимизируют споры в будущем.

Совместное завещание могут оформить только дееспособные супруги по взаимному согласию. Документ, как и обычное завещание, обязательно должен удостоверить нотариус. При этом он должен фиксировать процесс на видео. В частности, это позволяет исключить в будущем споры о том, что один из супругов якобы оказывал на второго давление, у них не было единой позиции, кто-то не понимал, что происходит и какие у этого будут правовые последствия.

Бывает, пара использует видеофиксацию в том числе как способ передать привет своим будущим наследникам. Рассказывает на камеру о своей замечательной совместной жизни и желает детям пройти такой же счастливый путь.

Источник: сайт ФНП