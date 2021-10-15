В России турбизнес ждут новые стандарты безопасности. Крыму — приготовиться

Сфера внутреннего туризма в России активно развивается. Крым – один из лидеров. В конце этого лета турпоток на полуострове впервые достиг 7 миллионов человек. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму до конца октября разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма.

Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан, — сказал Чернышенко.

В Крыму уже проводится комплексная работа в этом направлении.

На федеральном уровне министерство курортов и туризма Республики Крым при поддержке Ростуризма выступило инициатором легализации гостевых домов в РФ. Выведение в легальное поле малых объектов размещения во всех туристических регионах позволит стандартизировать качество предоставляемых услуг нового сектора отельного бизнеса, обеспечить защиту прав потребителей и урегулировать безопасный отдых для туристов. На республиканском уровне введены более жёсткие требования к качеству подготовки пляжей к купальному сезону, а последствии ежедневный контроль безопасности предоставления пляжных услуг в период высокого курортного сезона, в том числе обеспечение дежурства матросов-спасателей. Также в период высокого курортного сезона были на контроле соблюдение мер безопасности отдыха на водных объектах, соблюдения требований по эксплуатации аттракционной техники на пляжах, по пресечению нарушений, связанных с использованием маломерных судов, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, важно сохранить баланс, чтобы вводимые меры не сковывали перемещение граждан, особенно в осенне-зимний период, когда отдыхающих на полуострове и так немного.

Достаточно любого информационного всплеска и неважно в каком регионе – и продажи в туристическом бизнесе проседают. Сезон был неровный, но он состоялся. Хотя в июле статистика по турпотоку несколько снизилась. Стоит отметить, что антиковидные меры ложатся дополнительным финансовым и административным бременем на плечи работодателей. Это влечет за собой повышение тарифа на отдых в Крыму. Еще одна проблема – постоянные изменения в антиковидных ограничениях для сферы туризма. Министерством курортов и туризма Крыма было разработано единое методическое руководство по этим ограничениям. Наша Ассоциация всегда готова вовлечься в эту работу. Мы считаем, что единый подход к разработке национальных стандартов безопасности в сфере туризма позволит более мягко пройти весь период ограничений, — уверена исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

В Крыму уверены, что новые стандарты, которые разрабатывает Ростуризм позволят достичь компромисса — сделают отдых людей комфортным, безопасным и не «задушат» отрасль. Главная задача — минимизировать различные риски, которые могут возникнуть при оказании туристических, экскурсионных и других видов услуг.

По материалам Центра управления регионом РК.