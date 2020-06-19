В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент подписал Указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».

Сообщается, что награды учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации.

Указом также утверждены Статут и описание ордена Пирогова, Положение о медали и описание медали Луки Крымского; рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Указ

Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи. Епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский.

Российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия. Лауреат Сталинской премии первой степени (1946 г.).

Николай Иванович Пирогов – хирург и учёный-анатом. Создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Принимал участие в событиях Крымской войны 1853-1856 годов. Был главным хирургом Севастополя.