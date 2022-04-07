В России ускорят оформление прав на земельные участки

Теперь зарегистрировать земельный участок можно будет за три дня. Это делается для того, чтобы люди могли быстрее получить разрешение и начать строить жильё.

Развитие индивидуального жилищного строительства для нашей страны — это приоритет. И в первую очередь надо дать возможность людям строить на своих земельных участках, потому что там коммуникации более-менее есть, дороги более-менее есть, люди уже привыкли к месту, — цитируют Аргументы и Факты зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Население России всё больше предпочитает жить в своих загородных домах. Или хотя бы иметь дачу, кроме городской квартиры. По словам вице-премьера, в 2021 г. введено в строй рекордное количество индивидуальной недвижимости — 40 млн кв. метров. Этому в том числе поспособствовала и пандемия, когда многим пришлось сократить социальные контакты вне своей семьи, посещение общественных мест, плюс закрытие границ (стали больше вкладывать денег в своей стране). При этом во многих регионах власти активно занимались строительством дорог и подведением инженерных коммуникаций к частным владениям. В итоге кто-то быстрее достроил начатое, другие возвели загородные дома с нуля. По прогнозам, в 2022 г. объёмы индивидуального строительства как минимум не уменьшатся.

Сейчас у многих людей есть дачные участки, но нет официальных документов, подтверждающих их границы. Многие не оформляли их как раз потому, что это требовало много времени и нервов. Теперь Росреестру поручено ускорить работу по межеванию и внесению в кадастр, оценке участка. Это особенно необходимо, если владелец участка планирует брать ипотечный кредит на строительство дома. Пока что банки неохотно выдают кредиты на индивидуальное жилищное строительство, так как сложно заранее оценить, сколько оно будет стоить, станет ли оно ликвидно, можно ли его принимать как залог ипотеки.

Не так давно кредиты на индивидуальные жилые дома разрешили брать по сельской ипотеке. Теперь «ДОМ.РФ» (единый оператор льготных программ господдержки в жилищной сфере) поставил задачу увеличить кредитование индивидуального жилья.

Источник: Аргументы и Факты

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