В России утвердили территориальное деление виноградопригодных земель

Правительство России утвердило территориальное деление виноградопригодных земель, в соответствии с требованием нового отраслевого закона о виноградарстве и виноделии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации. Документ содержит наименования виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов внутри них и виноградо-винодельческих терруаров.

Виноградо-винодельческих зон в России семь. Это Дагестан (внутри этой зоны 28 виноградо-винодельческих районов и один терруар — Дербентский), Долина Дона в Ростовской области (55 районов, один терруар — Арпачин), Долина Терека в Кабардино-Балкарии, Крым, Кубань, Северная Осетия-Алания и Ставрополье.

На Кубани (Краснодарский край) определены девять виноградо-винодельческих районов (Абинск, Анапа, Восточное Приазовье, Геленджик, Долина реки Афипс, Крымск, Новокубанск, Новороссийск, Таманский полуостров) и 11 терруаров (Виноградники Геленджика, Дивноморское, Долина Лефкадия, Абрау-Дюрсо, Мысхако, Семигорье, Голубицкая стрелка, Курень Титаровский 1794, Сенной, Тмутаракань, Южный берег Тамани).

Территория Крыма и Севастополя разделена на 13 виноградо-винодельческих районов и 36 терруаров (в их числе — Пантикапей, Кафа, Алушта, Коктебель, Судак, Солнечная долина, Ливадия, Массандра, Магарач, Партенит).

Напомним, в июне 2020 года в России вступил в силу новый закон «О виноградарстве и виноделии». Закон, в частности, запрещает использовать для производства вина импортные виноград, вино, виноградное сусло. Такое вино, произведенное в России, больше не может называться вином. Кроме того, закон вводит территориальное деление виноградопригодных земель. Земли делятся на виноградо-винодельческие зоны, состоящие из виноградо-винодельческих районов. Виноградо-винодельческие районы могут включать один или несколько виноградо-винодельческих терруаров. Территориальное деление виноградопригодных земель утверждается и изменяется правительством по представлению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.