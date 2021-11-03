В России утвержден перечень вступительных экзаменов в вузы

Экзамен по русскому языку – обязательный.

Министерство науки и высшего образования России утвердило перечень вступительных экзаменов для поступления в вузы. Об этом сообщается в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Утвердить прилагаемый перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета, — говорится в документе.



Отмечается, что по всем специальностям и направлениям подготовки необходимо сдать экзамен по русскому языку. Остальные вступительные испытания устанавливаются в зависимости от направления обучения. Полный перечень прилагается в документе.

Приказ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.