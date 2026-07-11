В России утверждены новые ГОСТы на молочную продукцию

Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт.

Росстандарт утвердил новые и обновленные стандарты, направленные на повышение качества и безопасности молочной продукции; развитие отечественного производства; совершенствование методов контроля. ГОСТ на детские йогурты… на напитки на основе молочной сыворотки… на сливочное масло… изменения в ГОСТ на питьевое молоко… новый ГОСТ на мягкие сыры, — говорится в сообщении.

В Росстандарте добавили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с восьми месяцев до трех лет.

ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от одного года, а также дошкольного и школьного возраста. Он определяет требования к специализированной продукции и создан в рамках плана стандартизации Союзного государства в сфере детского питания. Оба стандарта вступают в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения.

В свою очередь изменения в ГОСТ на питьевое молоко актуализировали отдельные показатели продукции и методы лабораторного контроля. Они вступают в силу с 1 января 2027 года.

Новый ГОСТ на мягкие сыры вступает в силу с 1 января 2028 года. Стандарт обновляет требования к качеству и безопасности продукции, расширяет перечень используемого молочного сырья, совершенствует методы контроля и выявления возможной фальсификации.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 10